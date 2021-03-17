МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber официально трудоустроит 70 тысяч водителей, работающих в Великобритании, в качестве сотрудников после поражения в судебном споре по правам работников компании, передает газета Evening Standard. Основатель Microsoft нанёс удар по Uber и Alibaba

В феврале Uber проиграл судебное дело по правам своих сотрудников в Верховном суде Британии. Водители онлайн-сервиса считались самозанятыми, то есть получали прибыль только в виде определенного процента с заказов. Согласно решению суда, компания должна была оформить всех водителей сервиса как сотрудников, а не как подрядчиков, что гарантирует водителям получение минимальной официальной заработной платы и оплачиваемых отпусков. Кроме того, победа в суде позволила водителям онлайн-сервиса потребовать от компании компенсацию в размере 12 тысяч фунтов каждому (около 17 тысяч долларов США).

"Решение Верховного суда предоставило нам более четкий план дальнейших действий, чтобы мы могли разработать модель, которая предоставляет водителям гарантии как сотрудникам, при этом позволяя им работать по гибкому графику, как и было в Uber с его появления в Великобритании в 2012 году", — заявил газете исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Он отметил, что подобное решение является "значительным улучшением" условий работы британских водителей.

Главный менеджер Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд также заявил, что это "важный день для водителей в Великобритании".

"Водители Uber получат гарантию заработка, отпускные и пенсию, а также сохранят гибкий график", — сказал Хейвуд, призвав и другие крупные компании улучшить качество работы своих сотрудников.

Uber представлена в 40 городах Великобритании, в компании работают более 60 тысяч лицензированных водителей. В Лондоне сервисом пользуются около 3,5 миллиона пассажиров, работают 45 тысяч водителей.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.