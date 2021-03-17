2021-03-17T08:20:00+03:00
2021-03-17T08:20:53+03:00
2021-03-17T08:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210317/833248455.html
"Аэрофлот" ждет восстановления международных перевозок не ранее 2024 года
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Аэрофлот" ожидает восстановления международных перевозок до уровня 2019 года не раньше 2024 года, заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. "Российский внутренний... ПРАЙМ, 17.03.2021
перевозки пассажиров, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83324/84/833248435.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83324/84/833248435.jpg
https://1prime.ru/images/83324/84/833248434.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83324/84/833248434.jpg
https://1prime.ru/images/83324/84/833248433.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83324/84/833248433.jpg
https://1prime.ru/transport/20210224/833105690.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает восстановления международных перевозок до уровня 2019 года не раньше 2024 года, заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.
"Российский внутренний рынок мы ожидаем полноценного восстановления уже в 2022 году. Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 года только в 2023 году. Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", — сказал Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24".