МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает восстановления международных перевозок до уровня 2019 года не раньше 2024 года, заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. "Аэрофлот" в январе снизил перевозки пассажиров на 42,7%

"Российский внутренний рынок мы ожидаем полноценного восстановления уже в 2022 году. Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 года только в 2023 году. Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", — сказал Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24".