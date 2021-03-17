МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" не видит признаков банкротства или недостатка ликвидности группы и принимает все меры, чтобы этого не произошло, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор компании Михаил Полубояринов. "Аэрофлот" ждет восстановления международных перевозок не ранее 2024 года

"Я могу говорить только про нашу группу… признаков банкротства или недостатка ликвидности мы сейчас не видим и предпринимаем все меры к тому, чтобы этого не произошло", — сказал Полубояринов.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщил журналистам, что ведомство наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков банкротств не отмечает. Росавиация также сообщала, что совокупный убыток российских авиакомпаний вследствие пандемии коронавируса за первые три квартала прошлого года составил 102,1 миллиарда рублей против убытка в 38,8 миллиарда за весь 2019 год.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.