МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс, сообщает газета "Известия". Эксперт назвал плюсы от введения платной регистрации на рейс в аэропорту

"Общественники попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков отменить обязательный сбор с пассажира за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Это следует из обращения председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву", — говорится в сообщении. Добавляется, что представитель Минтранса сообщил изданию, что обращение поступило в ведомство.

Зотов в письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

Представитель "Нордавиа" сообщил газете, что у каждого перевозчика разные возможности, но они несут расходы по регистрации пассажира, так как эта услуга является платной для компаний в аэропорту.

"Нецелесообразно загонять авиакомпании в законодательные рамки в этой плоскости, так как и аэропорт и перевозчики являются коммерческими структурами и работают в условиях рынка", — приводит газета слова представителя.