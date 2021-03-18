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2021
https://1prime.ru/transport/20210318/833264849.html
В Минпромторге рассказали об очереди на Superjet 100
Транспорт
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Самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) пользуются высоким спросом у авиакомпаний, которые дерутся за их поставку, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег... ПРАЙМ, 18.03.2021
минпромторг, sukhoi superjet 100, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — ПРАЙМ. Самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) пользуются высоким спросом у авиакомпаний, которые дерутся за их поставку, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"На Sukhoi Superjet… сейчас очереди. Авиакомпании дерутся за Sukhoi Superjet", — сказал он на выездном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике на площадке "Обуховского завода". Бочаров не уточнил, идет ли речь только об отечественных авиакомпаниях или же еще о зарубежных.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2020 году поставила 12 самолетов SSJ100 российским авиакомпаниям. В ближайшие годы российским авиакомпаниям планируется поставить 59 SSJ.