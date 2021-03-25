МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пьяных водителей хотят наказывать строже за повторные нарушения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России. Страховщик выяснил, где живут самые неаккуратные водители

"Предлагается статью 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь в данном случае идет о тех гражданах, которые ранее получали судимость за это же преступление. Максимальное наказание предполагает лишение свободы до трех лет. Также нарушитель не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет.

Что же касается штрафа за пьяную езду, то он может составить от 300 до 500 тысяч рублей или размер дохода за период от двух до трех лет. Другими возможными наказаниями являются исправительные работы, принудительные работы и ограничение свободы. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, передает РАПСИ.

Помимо этого, в Госдуму внесли на рассмотрение и поправки, предполагающие конфискацию автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде или устроивших ДТП в таком состоянии.