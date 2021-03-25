МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,8%, до 10,5 миллиона человек, в феврале — на 37,4%, до почти 5 миллионов, следует из уточненных данных Росавиации. "Аэрофлот" может привлечь средства на внешних рынках

Перевозки на международных линиях в январе-феврале сократились на 83,5%, до 1,1 миллиона человек, на внутренних — на 7,2%, до 9,4 миллиона. В феврале перевозки на международных рейсах сократились на 81,8%, до 561,8 тысячи, на внутренних — на 9,2%, до 4,4 миллиона.

Лидером по количеству пассажиров в январе-феврале стала S7: ее пассажиропоток сократился к прошлому году на 14%, до 2,3 миллиона человек. "Аэрофлот" в январе-феврале обслужил на 60,5% пассажиров меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года — 2 миллиона человек. "Победа" увеличила перевозки на 1,6%, до 1,8 миллиона пассажиров, "Уральские авиалинии" снизили на 37,4%, до 810,6 тысячи человек, "Россия" — на 26,5%, до 791,3 тысячи, "ЮТэйр" (Utair) на 33,3%, до 706,8 тысячи.

В феврале текущего года лидером по перевозкам также является S7: она обслужила 1 миллион пассажиров, снижение к прошлому году — 15,2%. "Аэрофлот" сократил перевозки на 60,5%, до 992,9 тысячи человек. "Победа" в феврале также показала рост — пассажиропоток увеличился на 2,8% и составил 844,8 тысячи человек. "Уральские авиалинии" снизили перевозки на 32,9%, до 403,9 тысячи, "Россия" на 21,4%, до 400 тысяч, "ЮТэйр" на 34,2%, до 332,9 тысячи человек.