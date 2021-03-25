МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В ГИБДД России рассказали о том, кто обладает преимуществом на дороге и какие штрафы могут быть выписаны за непропуск таких машин. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

В частности, ГИБДД России призвала российских автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, которые касаются машин экстренных служб. В Госавтоинспекции напомнили, что не предоставление преимущества таким транспортным средствам грозит штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме этого, нарушитель может расстаться с водительским удостоверением на срок от 3 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести нарушения.

Отмечается, что наказание за данное нарушение может быть намного серьезнее, если непропуск автомобиля экстренной службы обернулся трагическим последствиям. К примеру, задержка на дороге машины скорой помощи может привести к тяжкому вреду для здоровья пациента. В такой ситуации для нарушителя предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. Также говорится о том, что нарушителя ПДД могут оправить на принудительные работы сроком до 2 лет и выписать ему штраф 80 тысяч рублей. Если же противоправные действия водителя машины, который не уступил дорогу автомобилю экстренной службы, повлекли смерть пациента, то виновника могут приговорить к лишению свободы на срок до 4 лет.

Помимо этого, в ГИБДД России напомнили, что преимущество на дороге имеет машина c нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями. Обязательным условием, правда, является то, что у такого автомобиля одновременно должны быть включены проблесковый маячок синего цвета, а также специальный звуковой сигнал. Водители подобных автомобилей могут игнорировать указания светофора. Если же у транспортного средства включены "мигалки" без соответствующего звукового сигнала, то уступать ему дорогу другие водители не обязаны. Кроме этого, специальный транспорт в любом случае должен следовать командам регулировщика.