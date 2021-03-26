МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму 10 миллиардов долларов, что уже привело к взлету цен на морские грузоперевозки, пишет агентство Блумберг. "Новатэк" рассказал, как Суэцкий кризис скажется на стоимости СПГ

"Ever Given сел на мель во вторник, заблокировав нефть и товары на 10 миллиардов долларов, которые в обычный день проходят через канал", — пишет агентство.

На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.

Хотя агентство пишет, что сложно какой-то одной цифрой обозначить влияние инцидента на морские грузоперевозки, тем не менее оно называет некоторые ценовые показатели, которые уже выросли. Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

Так, стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти до 8 тысяч долларов, увеличившись примерно в четыре раза по сравнению с показателем годичной давности. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день при том, что это направление не затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят один миллион баррелей нефти, сейчас стоит около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года.

"Учитывая, что канал может остаться заблокированным в течение нескольких недель, грузоотправители сейчас оценивают возможность перенаправления судов вокруг Африки. Это непростое решение. Маршрут в обход мыса Доброй надежды добавит 9,65 тысячи километров пути, и только топливные расходы составят около 300 тысяч долларов для супертанкера, доставляющего нефть с Ближнего Востока в Европу", — пишет агентство.