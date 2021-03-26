МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. На следующей неделе китайский производитель электроники Xiaomi, один из главных мировых конкурентов Apple в продажах смартфонов, собирается объявить о планах по производству собственного электромобиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Стали известны сроки выхода iPhone 13

Проводиться эта разработка будет в сотрудничестве с китайским автопроизводителем Great Wall Motor, причем собирать машины также будут на его заводе. Планируется, что первый электрокар должен появиться в 2023 году.

У Xiaomi большая линейка устройств, подключающихся к интернету — это и очистители воздуха, и рисоварки, и самокаты. Электромобиль окажется самым сложным из всех разработок, но также станет частью экосистемы компании. Таким образом Xiaomi хочет расширить бизнес, большую часть доходов которому по-прежнему приносит продажа смартфонов.

Reuters отмечает, что намерение китайской компании укладывается в общий тренд. Так, в 2024 году готовится выпустить свой беспилотный автомобиль Apple, однако пока компания находится в поисках автопроизводителя, который согласится на сотрудничество. Переговоры с потенциальными партнерами ведет Huawei, а китайский поисковик Baidu уже договорился на этот счет с китайской Geely.