МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Транспортные и школьные карты можно будет пополнять привычным способом, в том числе наличными, и после 1 апреля, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. С 1 апреля в России изменятся цены на сигареты

С августа прошлого года граждане РФ не могут пополнять наличными анонимные электронные кошельки: это можно сделать только с банковского счета или пройдя упрощенную идентификацию и предоставив свои данные. Такой запрет коснулся в том числе транспортных и школьных карт, однако Центробанк из-за пандемии коронавируса разрешил пополнять их наличными до 1 апреля.

"Проблемы с транспортными, школьными и иными картами возникли из-за вступления в силу запрета на пополнение наличными неперсонифицированных предоплаченных карт. Это негативно повлияло на удобство этих инструментов, которые используются во многих регионах для оплаты услуг общественного транспорта, школьных обедов и завтраков, в корпоративных столовых и так далее. Чаще всего их пополняют наличными – например, через платежные терминалы", — поясняет Достов.

Проблема привлекла внимание экспертов, после чего было принято решение вывести такие карты из-под запрета на пополнение наличными и на законодательном уровне. Госдума довольно оперативно приняла поправки, и с декабря эти карты были выведены из-под запрета. Аналитик рассказал, что будет с рублем в апреле

"Поэтому для потребителей ничего не поменяется: пополнение школьных и транспортных карт наличными будет возможно и после 1 апреля", — пояснил Достов. Однако запрет на пополнение наличными всех остальных анонимных электронных кошельков сохраняется, обратил внимание эксперт. Пополнить их можно будет с банковского счета или после упрощенной идентификации.

"Это можно сделать полностью удаленно и мгновенно, например, через сайт госуслуг или указав данные паспорта и ИНН или СНИЛС. В качестве "бонуса" упрощенно идентифицированные клиенты получают возможность совершать платежи на более крупные суммы – до 60 тысяч рублей, а также отправлять и получать деньги от других физических лиц", — заключил он.