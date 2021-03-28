МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" на фоне ситуации в Суэцком канале в последние дни видит рост в несколько раз заказов на перевозки по сети РЖД через сухопутные погранпереходы, сообщил РИА Новости директор по продажам и клиентскому сервису компании Никита Пушкарев. Администрация Суэцкого канала допустила разгрузку судна на мели

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

"Последние несколько дней мы фиксируем рост заказов на перевозки через сухопутные пограничные переходы в несколько раз", — рассказал Пушкарёв.

По его словам, "Трансконтейнер" со своей стороны предлагает клиентам максимально комфортные для условия, обеспечивает надежную доставку и качественный сервис.

"Рассчитываем, что клиенты, ранее использовавшие только маршрут через Суэцкий канал, смогут оценить преимущество нашего сервиса по Транссибу", — добавил он.

Ранее вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов сообщал журналистам, что компания получает обращения от клиентов, перевозивших грузы только через Суэцкий канал, на альтернативный маршрут – из Азии в Европу транзитом через территорию России.