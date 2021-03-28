ЛОНДОН, 28 мар — ПРАЙМ. Британия едва ли откроет границы 17 мая, как планировало правительство ранее, в зарубежные поездки и отпуска жители страны смогут поехать не ранее августа, сообщил изданию Sunday Times источник в правительстве Соединенного Королевства. В ФРГ опасаются появления устойчивой к вакцинам мутации коронавируса

"Согласно оценке правительства, решение по началу зарубежных турпоездок едва ли будет принято 12 апреля, рекомендуется отложить срок возобновления международного туризма до конца лета… Дата 17 мая не выглядит оптимистичной датой, наиболее вероятным является август", — пишет издание.

Ранее правительство обещало 12 апреля сообщить о дате "открытия границ", предполагалось, что в зарубежных отпуска британцы могут начать выезжать с 17 мая. Однако в последние недели все чаще стали звучать заявления правительства и министров о том, что планировать летний отдых за границей еще слишком рано. Держа закрытыми границы, власти пытаются задержать начало третьей волны пандемии коронавируса в Британии и провакцинировать как можно больше жителей страны.

Однако даже после того, как пересекать британскую границу можно будет свободно, правительство введет систему туристических коридоров. Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения коронавируса

"Будет введена система коридоров с "зеленым списком" стран с хорошим процентным уровнем вакцинации. Израиль (там провакцинировано подавляющее большинство жителей), мы едем к вам", — цитирует издание источник.

Для прибывающих из стран из "зеленого списка" не потребуется карантин, достаточно будет по прибытии сдать экспресс-тест на COVID. Прибывающим из стран из "желтого списка", вероятно, потребуется домашний карантин и тест перед прилетом в Британию, тем же, кто прилетел из стран из "красного списка", будет необходимо отбыть обязательный двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также сдать как минимум два теста.