МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Газета Financial Times пишет о быстром восстановлении экономики Китая после пандемии коронавируса. В связи страна столкнулась с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю. Это в свою очередь сделало железнодорожную транспортировку грузов в страны Европы через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной.

Издание поясняет, что китайские производители, обратившись к транспортной сети России, за счет этого стремятся избежать задержек при поставке товаров в Евросоюз.

За первые два месяца текущего 2021 года из Китая в европейские страны отправилось порядка двух тысяч грузовых поездов. Это в два раза больше, чем за январь-февраль прошлого 2020 года.

Как пояснила в беседе с изданием эксперт по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, но повышение цен на транспортировку этим способом заставило компанию искать альтернативы.

При этом покупатели в таких европейских странах, как Германия и Франция, добавила собеседник издания, жаловались на низкую эффективность перевозок по воде. Они допускали возможность изменить вариант отправления грузов.

Подчеркивается, что перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, произошедшее ан этой неделе, тоже оказывает свое влияние на смену приоритетов в логистике.