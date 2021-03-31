МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Авиабилеты в страны, с которыми Россия восстановила воздушное сообщение, в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на величину от 6% до почти 130%, рассказали РИА Новости в пресс-службе агрегатора по продаже билетов Aviasales. Авиабилеты на юг дорожают даже в низкий сезон

Согласно данным компании, менее всего вырос средний чек по билетам на Кубу (на 5,91%, до 37,1 тысячи рублей) и в Турцию (на 6,04%, до 11,9 тысячи рублей). Сильнее всего цены выросли на билеты в ОАЭ (на 128,57%, до 37 тысяч рублей) и в Грузию (на 65,85%, до 21,3 тысячи рублей).

Почти наполовину подорожали билеты на Мальдивы — до 60,2 тысячи рублей с 41,1 тысячи (+46,53%) в среднем в первом квартале 2020 года. Значительно дороже стало слетать в Бразилию и Египет: цены выросли на 31,59% (до 73,2 тысячи рублей) и на 37,5% (до 25,9 тысячи рублей) соответственно. Почти четверть прибавили билеты в США — до 41,3 тысячи рублей (+23,51%).

При этом агрегатор зафиксировал и рост количества бронирований по некоторым направлениям. "Это тоже легко объяснить: в России отпуск – это очень важно. Поэтому люди готовы лететь туда, где открыто", — отметили в Aviasales.

Наиболее значительно выросло число бронирований билетов в Египет — их стало в 3 раза больше, чем год назад. На Мальдивы пытаются улететь в 2 раза чаще, а в Турцию — примерно на 38%. Количество желающих улетать в Эмираты осталось примерно на уровне января-марта 2020 года.