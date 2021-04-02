МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Минтранс РФ не подтверждает рост цен на авиабилеты, и даже отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В России резко выросли цены на авиабилеты

Газета "Известия" в пятницу написала со ссылкой на данные агрегаторов, что цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.