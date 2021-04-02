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https://1prime.ru/transport/20210402/833374565.html
Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты
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Минтранс РФ не подтверждает рост цен на авиабилеты, и даже отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Газета "Известия"... ПРАЙМ, 02.04.2021
авиабилеты, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Минтранс РФ не подтверждает рост цен на авиабилеты, и даже отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Известия" в пятницу написала со ссылкой на данные агрегаторов, что цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.