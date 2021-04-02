МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Объём продаж авиабилетов в РФ марте в годовом выражении подскочил более чем вдвое, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты

Сравнение агрегированных продаж было проведено за март 2021 и 2020 года (с 1 по 28 марта) по всей России. Траты были подсчитаны в рамках аналитического проекта "Чек Индекс".

"Оплата за авиаперелеты – "средний чек" оплаты за одну покупку, в том числе предоплата, комиссии и сборы, составил 9 137 рублей, что на 83% больше, чем в марте прошлого года. Объем продаж в денежном выражении при этом вырос на 135%, или в 2,4 раза", — выяснили эксперты.

При этом в Москве эта динамика чуть сильнее — 13 480 рублей, или на 88% выше прошлого года, и рост объема продаж в денежном выражении на 160%.

Эксперты Checkindex.ru поясняют, что в марте прошлого года продажи в этом сегменте, подобно приземлению самолета, стремительно "спланировали вниз", а в этом году, после снятия ограничений на передвижения и при возросшем спросе на путешествия, и прежде всего на внутренний туризм, резко "поднялись вверх", и восходящий тренд продолжается.