МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Росавиация прогнозирует незначительный сезонный рост стоимости авиабилетов на наиболее популярных курортных и туристических направлениях к лету, но скачка цен не ожидает, об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько в интервью "Российской газете". Траты россиян на авиабилеты за год выросли более чем вдвое

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель—июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичном периоде 2019 года", — сказал Нерадько.

Он также напомнил, что летом прошлого года было значительное снижение цен.

"Авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какая-то авиакомпания поднимет стоимость авиаперевозок, это будет ее коммерческое решение. Росавиация мониторит текущую ситуацию, и скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости билетов подходят более чем взвешенно. Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается", — отметил глава Росавиации.

Газета "Известия" в пятницу написала со ссылкой на данные агрегаторов, что цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. В пресс-службе российского Минтранса РИА Новости заявили, что ведомство не подтверждает рост цен на авиабилеты и даже отмечает их снижение на ряде направлений внутри страны.