МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Увеличение штрафов за нарушение ПДД должно быть постоянным, чтобы водители и пешеходы на подсознательном уровне боялись наказания и осторожнее вели себя на дорогах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение автоюриста Юрия Панченко. Названы новые штрафы, которые ждут автовладельцев с 1 июня

Напомним, что ранее Госдума приняла законопроект, который увеличивает штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям до пяти тысяч рублей. Панченко выразил одобрение в отношении этой инициативы, сказав, что размер штрафа лучше повысить дважды: по 2,5 тысячи рублей каждые два года. По его мнению, это даст хороший эффект.

"Действие ужесточения растягивается примерно на два года. Это время народ побаивается штрафа. После этого ужесточение нивелируется и перестает восприниматься обществом. Тогда надо штраф еще поднимать. Когда это идет перманентно, когда людям в СМИ постоянно капают на мозги о штрафах — получается хороший эффект. Постоянное увеличение штрафов хорошо воздействует на уровне подсознания», — отметил Панченко.

Автоэксперт Вячеслав Субботин не согласился с этим мнением. Он заявил, что "увеличение штрафов не поможет снизить количество нарушений на дорогах, поскольку сейчас штрафы и камеры фото и видеофиксации превратились в бизнес". "Лучшим выходом было бы развитие дорожной инфраструктуры в России", — отметил он.

"Понаставили камер, но число погибших не уменьшается. Нужно заниматься строительством дорог, инфраструктурой, инженерными сооружениями. Обустраивать железнодорожные переезды, разделять встречные потоки барьерами, чтобы машины лоб в лоб не врезались, ставить отбойники на обочинах. Надо делать так, чтобы дороги освещались, чтобы перекрестки были на разных уровнях", — подчеркнул Субботин.