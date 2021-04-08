МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Увеличение штрафов за нарушение ПДД должно быть постоянным, чтобы водители и пешеходы на подсознательном уровне боялись наказания и осторожнее вели себя на дорогах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение автоюриста Юрия Панченко.
Напомним, что ранее Госдума приняла законопроект, который увеличивает штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям до пяти тысяч рублей. Панченко выразил одобрение в отношении этой инициативы, сказав, что размер штрафа лучше повысить дважды: по 2,5 тысячи рублей каждые два года. По его мнению, это даст хороший эффект.
"Действие ужесточения растягивается примерно на два года. Это время народ побаивается штрафа. После этого ужесточение нивелируется и перестает восприниматься обществом. Тогда надо штраф еще поднимать. Когда это идет перманентно, когда людям в СМИ постоянно капают на мозги о штрафах — получается хороший эффект. Постоянное увеличение штрафов хорошо воздействует на уровне подсознания», — отметил Панченко.
Автоэксперт Вячеслав Субботин не согласился с этим мнением. Он заявил, что "увеличение штрафов не поможет снизить количество нарушений на дорогах, поскольку сейчас штрафы и камеры фото и видеофиксации превратились в бизнес". "Лучшим выходом было бы развитие дорожной инфраструктуры в России", — отметил он.
"Понаставили камер, но число погибших не уменьшается. Нужно заниматься строительством дорог, инфраструктурой, инженерными сооружениями. Обустраивать железнодорожные переезды, разделять встречные потоки барьерами, чтобы машины лоб в лоб не врезались, ставить отбойники на обочинах. Надо делать так, чтобы дороги освещались, чтобы перекрестки были на разных уровнях", — подчеркнул Субботин.
https://1prime.ru/transport/20210408/833416787.html