МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Грузинский туризм продолжит диверсификацию рынков

"Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", — сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после событий 2008 года.

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