МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования, сообщает газета "Коммерсант". Появились фото кораблей, мешающих прокладке "Северного потока 2"

В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 миллионов рублей с НДС на выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, а также швартовых и ходовых испытаний двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Срок исполнения работ — декабрь. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

По данным издания, Амурский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами управления Kongsberg, так как европейцы отказались работать с предприятием из-за существующих санкций властей, препятствующих этому.

Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 миллиарда рублей средств из госбюджета был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ "Морспасслужба". Судно должно было быть сдано ещё в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено.

В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций для наладки имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. А еще два собеседника газеты утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время".