МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Навигация по Москве-реке в российской столице частично откроется раньше срока с 13 апреля, сообщается на официальном сайте канала имени Москвы.

"Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока",- говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом.

Отмечается, что навигация откроется 13 апреля вместо 24 апреля.