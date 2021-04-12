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2021
https://1prime.ru/transport/20210412/833445614.html
Навигация по Москве-реке откроется раньше срока
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Навигация по Москве-реке в российской столице частично откроется раньше срока с 13 апреля, сообщается на официальном сайте канала имени Москвы. "Навигация по Москве-реке на... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Навигация по Москве-реке в российской столице частично откроется раньше срока с 13 апреля, сообщается на официальном сайте канала имени Москвы.
"Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока",- говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом.
Отмечается, что навигация откроется 13 апреля вместо 24 апреля.