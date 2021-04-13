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https://1prime.ru/transport/20210413/833450674.html
S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку
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Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания. "В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на... ПРАЙМ, 13.04.2021
авиасообщение, открытие границ, авиакомпания, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания.
"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на прямые еженедельные рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко). Перелеты начнутся 30 апреля", — говорится в сообщении.
С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников — в бизнес-классе.
Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать тест и загрузить его на сайт gosuslugi.ru. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".
Регулярного авиасообщения между РФ и Марокко на данный момент нет, однако авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.