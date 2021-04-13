МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко), сообщает компания. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за туры в Турцию

"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на прямые еженедельные рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко). Перелеты начнутся 30 апреля", — говорится в сообщении.

С 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:10, прилет в аэропорт Касабланки в 15:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 01:10 на следующий день. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров в экономическом классе и 8 путешественников — в бизнес-классе.

Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать тест и загрузить его на сайт gosuslugi.ru. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе "Международные перелеты".

Регулярного авиасообщения между РФ и Марокко на данный момент нет, однако авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.