2021-04-13T17:52:00+03:00
2021-04-13T17:59:13+03:00
2021-04-13T17:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210413/833456217.html
S7 организует вывозные рейсы из Турции в Россию
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания. "Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим... ПРАЙМ, 13.04.2021
авиасообщение, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83248/89/832488992.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83248/89/832488992.jpg
https://1prime.ru/images/83248/89/832488991.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83248/89/832488991.jpg
https://1prime.ru/images/83248/89/832488990.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83248/89/832488990.jpg
https://1prime.ru/transport/20210413/833450674.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания.
"Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", — говорится в сообщении.
Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.
Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.
Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.