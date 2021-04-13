МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания. S7 с 30 апреля откроет рейсы из Москвы в Касабланку

"Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", — говорится в сообщении.

Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.

Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.

Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.