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"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в... ПРАЙМ, 14.04.2021
победа, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля, сообщает авиакомпания.
"Победа" приостановила полёты из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня в связи с введёнными оперштабом ограничениями на авиасообщение. Пассажирам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно оформлен полный возврат денежных средств.
"Лоукостер "Победа"… сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7000 клиентов "Победы", — говорится в сообщении.
Вывозные рейсы из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.