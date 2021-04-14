МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля, сообщает авиакомпания.

"Победа" приостановила полёты из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня в связи с введёнными оперштабом ограничениями на авиасообщение. Пассажирам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно оформлен полный возврат денежных средств.

"Лоукостер "Победа"… сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7000 клиентов "Победы", — говорится в сообщении.

Вывозные рейсы из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.