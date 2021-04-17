МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Возможные проблемы с электрикой на ряде самолетов Boeing 737 MAX могут затрагивать большее число компонентов, чем было известно ранее, сообщает газета Wall Street Journal.

Американский производитель авиационной техники Boeing на минувшей неделе рекомендовала 16 клиентам обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов 737 MAX. Речь шла о заземлении компонентов системы электропитания.

Потенциальная проблема касалась, как отмечает газета, заземления резервной системы электропитания в системе самолетов. Изменение в способе установки этого блока питания в начале 2019 года могло нарушить заземление. Сходные производственные проблемы повлияли на заземление главной приборной панели самолета. МТС запускает онлайн-кинотеатр с многомиллионной платной аудиторией

Осведомленные источники газеты заявили, что в целом проблема связана с нанесением лакокрасочного покрытия, что может влиять на заземление электронных систем лайнера. Потенциальные проблемы, как пишет газета, могут затрагивать около 90 самолетов в парках авиакомпаний и из числа тех, которые авиаперевозчики заказали, но пока не получили.

Регулирующие органы США, как отмечает издание, не считают, что данная проблема создает непосредственную угрозу безопасности, поскольку она связана с резервной системой самолета.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX одобрило агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и управление гражданской авиации Великобритании. Росавиация ранее сообщила, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.