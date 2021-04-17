МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, новый маршрут будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год.

"Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец", — сказал Бочкарев. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 321

Он добавил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится временя в пути и повысится комфорт поездок.

МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года. Запуск 88-километрового маршрута МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" с 43 станциями запланирован к 2022 году.