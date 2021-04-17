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Журналистам рассказали о новой линии Московских центральных диаметров
Транспорт
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Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по... ПРАЙМ, 17.04.2021
москва, мцд, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
По его словам, новый маршрут будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год.
"Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец", — сказал Бочкарев.
Он добавил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится временя в пути и повысится комфорт поездок.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года. Запуск 88-километрового маршрута МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" с 43 станциями запланирован к 2022 году.