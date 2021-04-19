МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На развитие сети автомобильных дорог в России в этом году будет направлено 93 миллиарда рублей, 40 миллиардов рублей пойдут на строительство трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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"Правительство продолжает принимать меры для опережающего развития сети автомобильных дорог, о необходимости такой работы говорил президент. Направим на эти цели 93 миллиарда рублей. Средства дорожная отрасль получит уже в текущем году", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Прежде всего это позволит распределить 45,5 миллиардов рублей на модернизацию федеральной дорожной сети, уточнил он, работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"Кроме того, 40 миллиардов рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги", — заявил глава кабмина.

По его словам, еще почти 8 миллиардов рублей получат пять регионов России для модернизации региональных и местных автомобильных трасс. Мишустин отметил, что такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства. "Важно выполнить запланированные работы с максимальной эффективностью", — добавил премьер.