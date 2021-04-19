2021-04-19T12:32:57+03:00
2021-04-19T12:32:57+03:00
2021-04-19T12:32:57+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210419/833493106.html
Правительство направит 93 миллиарда рублей на развитие дорог
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На развитие сети автомобильных дорог в России в этом году будет направлено 93 миллиарда рублей, 40 миллиардов рублей пойдут на строительство трассы Москва — Нижний Новгород —... ПРАЙМ, 19.04.2021
дороги, правительство рф, новости, экономика, регионы, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83349/30/833493073.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493073.jpg
https://1prime.ru/images/83349/30/833493072.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493072.jpg
https://1prime.ru/images/83349/30/833493060.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493060.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210419/833489281.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На развитие сети автомобильных дорог в России в этом году будет направлено 93 миллиарда рублей, 40 миллиардов рублей пойдут на строительство трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает принимать меры для опережающего развития сети автомобильных дорог, о необходимости такой работы говорил президент. Направим на эти цели 93 миллиарда рублей. Средства дорожная отрасль получит уже в текущем году", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Прежде всего это позволит распределить 45,5 миллиардов рублей на модернизацию федеральной дорожной сети, уточнил он, работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
"Кроме того, 40 миллиардов рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги", — заявил глава кабмина.
По его словам, еще почти 8 миллиардов рублей получат пять регионов России для модернизации региональных и местных автомобильных трасс. Мишустин отметил, что такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства. "Важно выполнить запланированные работы с максимальной эффективностью", — добавил премьер.