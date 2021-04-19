ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — ПРАЙМ. Таллин в течение недели возобновит авиасообщение с Москвой, первый рейс должен состояться 25 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба Таллинского аэропорта. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Египет после закрытия Турции

"Рейсы в Москву будет обслуживать российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям, первый рейс должен состояться 25 апреля", — говорится в сообщении. По состоянию на 19 апреля из Таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений.

Аэропорт напоминает, что после прибытия в Эстонию на десятидневной самоизоляции следует оставаться тем прибывающим, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 тысяч жителей за последние 14 дней превышает 150.

Обязанность самоизоляции не распространяется на тех, у кого в стране соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из пяти европейских государств: Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты. Ростуризм прокомментировал идею запустить платные рейсы из Турции

Въезд в Эстонию без ограничений также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться на самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.