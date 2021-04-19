МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду проведет совещание с представителями авиакомпаний по вопросу влияния прекращения полетов в Турцию на стоимость авиабилетов, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев. Таллин с 25 апреля возобновляет авиасообщение с Москвой

"Что касается транспорта и стоимости перевозок, у нас проходит мониторинг, мы ежемесячно получаем данные выгрузки по стоимости соответствующих перемещений на определенных маршрутах. Пока у нас есть данные до апреля месяца — до апреля по отношению к 2019 году у нас на большинстве маршрутов цены ниже, чем они были в 2019 году", — сказал Нижегородцев в ходе совещания в Совфеде.

"В ближайшее время мы проведем совещание, в среду, с представителями компаний и получим обновленные данные с учетом новых данных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны", — добавил он.

Замглавы ФАС указал, что на совещании будет обсуждаться, как поменялись индексы цен и "насколько они выходят за рамки тех цен, которые у нас складывались в обычных условиях". "И, соответственно, тоже будем готовы предложить какие-то меры", — указал Нижегородцев. Ростуризм отмечает случаи отмены отелями брони для перепродажи

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.

В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. В субботу Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, ситуация находится на постоянном контроле, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число.