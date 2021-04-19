МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) за прошедшее время 2021 года не увеличивала тарифы выше утвержденных, где-то оставив их ниже уровня 2019 года, и не собирается делать этого летом, следует из слов первого замглавы компании Валерия Веремеева. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

В Совете Федерации в понедельник проходит совещание "О росте цен в средствах размещения в РФ, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения". Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама компания.

"Если отчитываться об истекшем периоде, то мы в регулируемом сегменте прошли в строгом соответствии с решением государства и ФАС, в дерегулируемом, где мы цены устанавливаем сами, пока не вернулись даже к тарифам 2019 года за первые три месяца. На майский период и на летние перевозки у нас никаких отдельных решений нет. Несмотря на то что уже принято и будет приниматься в отношении отдыха в любых странах, мы будем следовать принятой в бюджете компании, утверждённой советом директоров бюджетной политике, повышений, никаких изменений тарифной политики мы не планируем", — сообщил Веремеев в понедельник.

Он отметил, что государственное и корпоративное регулирование во многом исключают риски какого-то необоснованного или резкого изменения цен, а особенно их повышения. РЖД предложили скидку на билеты для пассажиров старше 60 лет

Веремеев напомнил, что почти 60% перевозок ФПК осуществляется в регулируемом государством сегменте. Также компания осуществляет перевозки и по различным социально-значимым группам, например, школьников со скидкой, проводит различные маркетинговые акции.

Согласно решениям ФАС и ФПК, тарифы в плацкарте с 1 января 2021 года индексируются на 3,7%, и на столько же в купе, СВ и люксе поездов дальнего следования, не входящих в систему динамического ценообразования.