МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предлагает компании "Аэрофлот" гибче подходить к ценообразованию на авиаперевозки, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах. Министр транспорта Савельев вышел из состава акционеров "Аэрофлота"

В ходе совещания в Совете Федерации директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов заявил, что авиакомпания не согласна с утверждениями о завышении тарифов авиаперевозчиками, а ее собственные на 10-15% ниже уровня 2019 года.

"Прекрасно понимаем, что одна из самых убыточных компаний — это ПАО "Аэрофлот", и очень трудно войти в положение данной компании, когда билетов "эконома" нет. Но у вас же есть лоукостер, чуть вы погибче", — сказала Святенко, обращаясь к представителю компании.

По ее словам, очень важно, чтобы граждане, которые хотят отдохнуть на российских курортах, могли осуществить свои планы. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

Святенко привела в пример цены авиакомпаний на праздники в Симферополь. "Я зашла в приложение "Аэрофлота" и посмотрела цены в Симферополь 30 апреля — 2 мая", — рассказала парламентарий.

По ее совам, в Симферополь на 30 апреля есть только один билет экономкласса, далее цены начинаются от 45 тысяч рублей. "Понятно, что для семьи из двух человек перелет в Симферополь за 200 тысяч рублей недоступен", — сказала законодатель.