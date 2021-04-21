МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. РЖД открыли свое представительство в Токио, сообщила компания. В РЖД рассказали о проблемах с материалами для строек и рабочей силой

РЖД ранее сообщали о планах открыть офис в Японии.

"Токийский офис будет представлять интересы компании на территории Японии, формировать предложения, направленные на развитие зарубежного бизнеса холдинга РЖД, продвижение транспортно-логистических услуг, укрепление научно-технического, инновационного и образовательного сотрудничества в области железнодорожного транспорта и в сфере строительства и модернизации объектов транспортно-логистической инфраструктуры, специализированного оборудования и техники", — говорится в сообщении.

Кроме того, в задачи представительства входит развитие сотрудничества с российскими и японскими органами власти, юридическими лицами и международными организациями в области железнодорожного транспорта и смежных отраслях.

Генеральным представителем компании в Японии назначен Олег Рябов.

РЖД имеют свои представительства в нескольких зарубежных странах, в том числе в Венгрии, Китае, КНДР, Польше, Словакии, Украине, Германии, Финляндии, Франции, Эстонии, Белоруссии.