МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 3 июня возобновит рейсы из Москвы в немецкий Баден-Баден, сообщает авиакомпания.

"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Баден-Баден из Москвы. Полеты возобновятся 3 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю — по четвергам. Рейсы запланированы на всю глубину летнего расписания — до конца октября", — говорится в сообщении.