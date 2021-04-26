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https://1prime.ru/transport/20210426/833543676.html
"Победа" с 3 июня откроет рейсы из Москвы в Баден-Баден
Транспорт
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 3 июня возобновит рейсы из Москвы в немецкий Баден-Баден, сообщает авиакомпания. "Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в... ПРАЙМ, 26.04.2021
открытие границ, авиакомпания победа, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 3 июня возобновит рейсы из Москвы в немецкий Баден-Баден, сообщает авиакомпания.
"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Баден-Баден из Москвы. Полеты возобновятся 3 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю — по четвергам. Рейсы запланированы на всю глубину летнего расписания — до конца октября", — говорится в сообщении.