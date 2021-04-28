МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Британка обманула авиакомпанию на 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей), предъявляя поддельные страховые иски на пропущенные рейсы, и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail. Эксперты рассказали, как проверить надежность авиакомпании

32-летняя жительница Кройдона Талека Уайт (Taleka White) в течение трех лет (с февраля 2016-го по январь 2019 года) предъявляла страховщикам различных авиакомпаний документы, в которых указывала ложные причины пропуска рейсов. В действительности, женщина никогда не бронировала билеты на самолет, а подделывала посадочные талоны.

Вскоре одной из авиакомпаний, British Airways, удалось обнаружить факт мошенничества: дело в том, что формат некоторых документов был подозрительным. В итоге Уайт задержала полиция, и вскоре женщине пришлось предстать перед судом.

Там постановили, что мошенница виновна в совершении преступной схемы лишь частично, и что, скорее всего, что за обманом стояли "более скрытые участники". Тем не менее, из-за недостаточности доказательств, новых обвиняемых по этому делу не нашли.

Женщину приговорили к условному сроку и назначили ей 20 реабилитационных сеансов. Также Уайт будет обязана соблюдать комендантский час в течение четырех месяцев.

Адвокат Уайт, в свою очередь, отметил, что его клиентка совершила "колоссальную" ошибку, так как испытывала серьезные финансовые трудности.