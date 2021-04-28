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2021
https://1prime.ru/transport/20210428/833565292.html
Пассажиропоток российских аэропортов за месяц вырос на 28,2%
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пассажиропоток аэропортов РФ в марте вырос к февралю на 28,2%, к марту 2020 года — на 7,5%, следует из данных Росавиации. Так, количество пассажиров российских аэропортов в марте... ПРАЙМ, 28.04.2021
аэропорты, пассажиропоток, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в марте вырос к февралю на 28,2%, к марту 2020 года — на 7,5%, следует из данных Росавиации.
Так, количество пассажиров российских аэропортов в марте текущего года составило 12,4 миллиона человек, в феврале — 9,65 миллиона, а в марте прошлого года — 11,5 миллиона. Следовательно, рост к февралю — 28,2%, а к марту 2020 года — на 7,5%.