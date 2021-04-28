МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в марте вырос к февралю на 28,2%, к марту 2020 года — на 7,5%, следует из данных Росавиации.

Так, количество пассажиров российских аэропортов в марте текущего года составило 12,4 миллиона человек, в феврале — 9,65 миллиона, а в марте прошлого года — 11,5 миллиона. Следовательно, рост к февралю — 28,2%, а к марту 2020 года — на 7,5%.