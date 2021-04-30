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2021
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Чистый убыток "Аэрофлота" вырос в 1,5 раза
Транспорт
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Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,902 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 30.04.2021
аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,902 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 41,6% и составила 58,873 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 33,2% и составила 82,343 миллиарда рублей.
Как отмечает компания, положительное влияние на выручку оказало продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте за счет роста частотности и возобновления полетов по ряду направлений и расширение полетов на внутренних линиях.