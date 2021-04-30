МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2021 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,902 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика. ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки

Выручка компании за отчетный период снизилась на 41,6% и составила 58,873 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 33,2% и составила 82,343 миллиарда рублей.

Как отмечает компания, положительное влияние на выручку оказало продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте за счет роста частотности и возобновления полетов по ряду направлений и расширение полетов на внутренних линиях.