ХАЙДАРАБАД, 1 мая — ПРАЙМ. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца мая.

"В частичном изменении циркуляра от 26 июня 2020 года компетентный орган еще больше продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 23.59 часов 31 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о "воздушном пузыре" продолжат выполняться.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющего авиакомпаниям обеих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 27 государствами, в том числе с Россией.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211 тысяч человек.

За минувшие сутки в Индии выявили более 400 тысяч человек, что является новым мировым антирекордом.