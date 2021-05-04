2021-05-04T04:58:42+03:00
2021-05-04T04:58:42+03:00
2021-05-04T04:58:42+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210504/833595602.html
Ограничения для проезд грузовиков по МКАДу снова отложены
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ограничения на проезд по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) для транзитных грузовиков массой свыше 3,5 тонны снова отложены. Теперь — до середины июня. Как пишет... ПРАЙМ, 04.05.2021
новости, бизнес, транспорт, потребрынок
https://1prime.ru/images/83293/19/832931901.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/19/832931901.jpg
https://1prime.ru/images/83293/18/832931898.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/18/832931898.jpg
https://1prime.ru/images/83293/18/832931889.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/18/832931889.jpg
https://1prime.ru/business/20210504/833595354.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ограничения на проезд по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) для транзитных грузовиков массой свыше 3,5 тонны снова отложены.
Теперь — до середины июня.
Как пишет "Российская газета", все поставщики потребительских товаров для столицы так и не смогли оформить пропуска на проезд. В связи с этим власти дали транспортникам дополнительное время на оформление документов.
Итак, ранее сообщалось, что власти намерены освободить МКАД от проезд атранзитного грузового транспорта: дорога должна вновь стать исключительно внутригородской магистралью, как и планировалось при ее строительстве в 60-е годы прошлого 20 века.
Как считают в городском департаменте транспорта, грузовой транзит, который заполонил МКАД в последние десятилетия, теперь может следовать через столичный регион по ЦКАД или двум "бетонкам".