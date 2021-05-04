МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в марте составили 67,2% к докризисному уровню (марту 2019 года) после февральского снижения на 74,9%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Показатели пассажирских авиаперевозок в марте улучшились, но остались заметно ниже доковидных уровней… Поддержку спрос на пассажирские перевозки получил за счет восстановления внутренних рынков", — говорится в релизе. По сравнению с мартом 2020 года показатель снизился на 26,3%.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в марте упал на 87,8% к марту 2019 года, внутренних — на 32,3%. В годовом выражении международные перевозки упали на 70,7%, внутренних — выросли на 36,9%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение к докризисному уровню было зафиксировано в Европе (на 81,7%) и Ближнем Востоке (на 80,3%). Более умеренное снижение было зафиксировано в странах Африки (71,8%), Латинской Америки (64,5%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 60,4%. Снижение в Северной Америке составило 57,2%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в марте опустился на 18%. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ снизился в 2,6 раза, внутренних — вырос на 25%.