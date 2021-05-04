2021-05-04T19:22:18+03:00
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2021
https://1prime.ru/transport/20210504/833600938.html
S7 Group думает над запуском нового лоукостера
Транспорт
Новости
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S7 Group оценивает целесообразность запуска нового лоукостера, сообщила РИА Новости представитель компании. "Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим... ПРАЙМ, 04.05.2021
лоукостер, s7 group, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. S7 Group оценивает целесообразность запуска нового лоукостера, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании", — сказала представитель компании.
Она добавила, что в настоящее время S7 Group ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов – Airbus и Boeing.
"S7 Group будет готова рассмотреть создание новой авиакомпании только в случае ее высокой бизнес-эффективности. Отдельно хотим подчеркнуть, что S7 Airlines не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент", — отметила собеседница агентства.