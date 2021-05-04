МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. S7 Group оценивает целесообразность запуска нового лоукостера, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании", — сказала представитель компании.

Она добавила, что в настоящее время S7 Group ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов – Airbus и Boeing.

"S7 Group будет готова рассмотреть создание новой авиакомпании только в случае ее высокой бизнес-эффективности. Отдельно хотим подчеркнуть, что S7 Airlines не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент", — отметила собеседница агентства.