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Авиакомпании с 15 апреля вывезли из Турции 77,2 тысячи россиян
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Авиакомпании с 15 апреля выполнили 345 вывозных рейсов из Турции в РФ, вернули в страну 77,2 тысячи пассажиров, до 1 июня планируют еще 55 рейсов, сообщает Росавиация. Россия с 15... ПРАЙМ, 07.05.2021
авиасообщение, пандемия, covid-19, закрытие границ, турция, россия, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании с 15 апреля выполнили 345 вывозных рейсов из Турции в РФ, вернули в страну 77,2 тысячи пассажиров, до 1 июня планируют еще 55 рейсов, сообщает Росавиация.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом.
"Всего из Турции в Россию, начиная с 15.04.2021, выполнено 345 вывозных рейсов, перевезено 77,2 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении Росавиации.
По данным оперативного штаба при Росавиации, за период с 30 апреля по 5 мая российские и турецкие авиакомпании выполнили 19 рейсов из Турции в Россию, на которых было перевезено 3,18 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 7 рейсов.
Росавиация отмечает, что "Аэрофлот" и "Северный ветер" завершили свои вывозные программы. Вывозные рейсы из Турции продолжают российские авиакомпании S7 и "ЮТэйр" и турецкие Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
'В соответствии с представленными авиакомпаниями данными, до 01.06.2021 из Турции в Россию российскими и турецкими авиакомпаниями запланировано еще 55 рейсов. Ситуация по возвращению наших соотечественников находится на постоянном контроле Росавиации", — отмечает ведомство.