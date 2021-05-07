МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании с 15 апреля выполнили 345 вывозных рейсов из Турции в РФ, вернули в страну 77,2 тысячи пассажиров, до 1 июня планируют еще 55 рейсов, сообщает Росавиация. Прирост случаев COVID в Турции сократился почти втрое с середины апреля

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом.

"Всего из Турции в Россию, начиная с 15.04.2021, выполнено 345 вывозных рейсов, перевезено 77,2 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении Росавиации.

По данным оперативного штаба при Росавиации, за период с 30 апреля по 5 мая российские и турецкие авиакомпании выполнили 19 рейсов из Турции в Россию, на которых было перевезено 3,18 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 7 рейсов. Турция готова принимать российских туристов с июня

Росавиация отмечает, что "Аэрофлот" и "Северный ветер" завершили свои вывозные программы. Вывозные рейсы из Турции продолжают российские авиакомпании S7 и "ЮТэйр" и турецкие Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

'В соответствии с представленными авиакомпаниями данными, до 01.06.2021 из Турции в Россию российскими и турецкими авиакомпаниями запланировано еще 55 рейсов. Ситуация по возвращению наших соотечественников находится на постоянном контроле Росавиации", — отмечает ведомство.