МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в июне откроет рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщает авиакомпания. "Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим

Ранее "Победа" не летала в Ларнаку из этих городов. В текущем летнем сезоне лоукостер также выполняет рейсы в Ларнаку раз в неделю из Москвы.

"Лоукостер "Победа"… открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми. Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня", — говорится в сообщении авиакомпании.

В летнем сезоне рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении.

Регулярное авиасообщение между Россией и Кипром на данный момент не возобновлено.