2021-05-07T15:38:00+03:00
2021-05-07T15:39:02+03:00
2021-05-07T15:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210507/833619836.html
"Победа" в июне откроет три рейса на Кипр
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в июне откроет рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщает авиакомпания. Ранее "Победа" не летала в Ларнаку... ПРАЙМ, 07.05.2021
кипр, рейсы, авиакомпания, авиасообщение, победа, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83361/97/833619764.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83361/97/833619764.jpg
https://1prime.ru/images/83361/97/833619763.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83361/97/833619763.jpg
https://1prime.ru/images/83361/97/833619751.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83361/97/833619751.jpg
https://1prime.ru/transport/20210505/833606361.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в июне откроет рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщает авиакомпания.
Ранее "Победа" не летала в Ларнаку из этих городов. В текущем летнем сезоне лоукостер также выполняет рейсы в Ларнаку раз в неделю из Москвы.
"Лоукостер "Победа"… открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми. Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня", — говорится в сообщении авиакомпании.
В летнем сезоне рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении.
Регулярное авиасообщение между Россией и Кипром на данный момент не возобновлено.