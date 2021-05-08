НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — ПРАЙМ. Более 300 россиян остались в Непале, приостановившем в четверг международное авиасообщение из-за роста числа случаев коронавируса, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников.

Общее число заболевших коронавирусом в Непале превысило 385 тысяч, при этом более 298 тысяч человек выздоровели, 3,6 тысячи скончались. С целью приостановить рост числа заболеваний коронавирусом власти Непала в начале этой недели запретили внутреннее автобусное сообщение и авиарейсы, а в ночь на 7 мая ввели запрет на международные полеты. Пока предполагается, что запрет на международное авиасообщение будет действовать по 14 мая. Бедные страны отказались закупать вакцину Pfizer

Ранее посольство России в Непале попросило россиян оперативно покинуть Непал в связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах, а планирующим посетить страну гражданам России рекомендовало перенести поездку на более поздние сроки.

"По данным департамента иммиграции, из Непала не выехали немногим более 300 человек. На просьбу посольства выйти на связь откликнулись 272. Остальные или в горах, или не считают нужным", — сообщил дипломат.

Он отметил, что за два дня до введения запрета на международные рейсы Непал покинули более 200 россиян, причем многие из них улетели своими рейсами.

Сковородников также посоветовал оставшимся в Непале россиянам "сообщить свои данные в посольство, не покидать отель из-за угрозы заболевания, беречь здоровье и быть в готовности к возможным вариантам развития событий".

Говоря о случаях заболевания коронавирусом в базовом лагере альпинистов на Эвересте, дипломат сказал, что по данным прессы, коронавирус был обнаружен у граждан Норвегии, Индии и Непала, альпинисты из России о случаях заражения в посольство не сообщали.