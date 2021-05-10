МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. Автоэксперт предупредил, чем опасна заправка некачественным бензином

"Общий чек по всем трем категориям (АЗС, общественный транспорт и такси) в первом квартале прошлого года составляет 605 рублей, а в первом квартале 2021 года — 561 рубль. Таким образом, снижение составило 7%", — предоставили данные аналитики. В рамках исследования они изучили обезличенные данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка в категории "транспорт" за первый квартал этого и прошлого года.

При этом выяснилось, что средний чек оплаты городского и междугороднего транспорта самый высокий у россиян предпенсионного возраста – 158 рублей. На последнем месте оказались россияне моложе 30 лет со средним чеком в 90 рублей. "В эту категорию, которая оказалась в конце списка, входит еще одна льготная группа – студенты. Судя по всему, именно низкие чеки молодежи и сказались на общих данных статистики", — предположили аналитики.

Самые высокие средние суммы трат на транспортные услуги оказались у россиян старшего поколения. Так, у клиентов 60+ средний чек составил 342 рубля. На последнем месте также были клиенты до 30 лет с чеком в 219 рублей.

На заправочных станциях самые высокие средние чеки оказались у клиентов старше 60 лет и 51-60 лет — 1 338 рублей и 1 335 рублей соответственно, а замыкают список снова россияне до 30 лет – 995 рублей.

"Льготные студенческие проездные билеты, которые стоят дешевле обычных, отсутствие собственного транспорта, редкие поездки на такси – можно предположить, что в том числе и эти факторы сказались на столь низких чеках на АЗС у молодежи", — отмечают авторы исследования.