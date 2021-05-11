РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — ПРАЙМ. Движение судов, остановленное на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области из-за севшего на мель сухогруза, открыто, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. В Астраханской области сухогруз сел на мель, перекрыв собой канал

Сухогруз "Порт Оля-4" сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (северная часть Каспийского моря) в ночь на понедельник. Судно следовало из порта Оля в Иран, никто не пострадал. Движение судов было приостановлено. Следователи начали по данному факту проверку.

"Волго-Каспийский морской судоходный канал открыт для прохождения судов", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил РИА Новости, что сухогруз пока с мели не снят.