2021-05-11T09:58:34+03:00
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2021-05-11T09:58:34+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210511/833632198.html
Движение по Волго-Каспийскому каналу возобновлено
Транспорт
Новости
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Движение судов, остановленное на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области из-за севшего на мель сухогруза, открыто, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 11.05.2021
канал, грузовой транспорт, транспорт, суда, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — ПРАЙМ. Движение судов, остановленное на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области из-за севшего на мель сухогруза, открыто, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сухогруз "Порт Оля-4" сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (северная часть Каспийского моря) в ночь на понедельник. Судно следовало из порта Оля в Иран, никто не пострадал. Движение судов было приостановлено. Следователи начали по данному факту проверку.
"Волго-Каспийский морской судоходный канал открыт для прохождения судов", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил РИА Новости, что сухогруз пока с мели не снят.