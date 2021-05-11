АФИНЫ, 11 мая — ПРАЙМ. Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе внеочередной видеоконференции договорились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных, сообщил МИД Греции. Греция отменяет ограничения на въезд туристов

"Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта России Виталий Савельев", — говорится в сообщении греческого МИДа.

"Основной темой телеконференции стало возобновление греко-российского авиасообщения, что актуально в связи с открытием 15 мая греческого туризма. Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по направлению Греции. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных", — сообщил МИД.

Варвициотис также отметил, что Греция с точки зрения пандемии относится к категории "зеленых" стран Европейского Союза, и программа вакцинации продвигается очень быстро: 1% населения Греции вакцинируется ежедневно.

"Несомненно, эпидемиологическая картина в Греции значительно улучшается день ото дня, как показывают все тенденции", — отметил он.

Варвициотис подчеркнул давние хорошие отношения между Россией и Грецией.

Первый заместитель министра иностранных дел Греции также выразил соболезнования по поводу сегодняшнего вооруженного нападения на школу в Казани, в результате которого погибли ученики.

В телеконференции также приняли участие заместитель министра инфраструктуры и транспорта Иоаннис Кефалояннис, генеральный секретарь по международным экономическим отношениям Иоаннис Смирлис, генеральный секретарь по политике и развитию туризма Вики Лоизу, член комитета экспертов министерства здравоохранения Гикас Майоркинис.