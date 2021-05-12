МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские автошколы хотят воспрепятствовать поправкам в законы, по которому ГИБДД сможет чаще проверять их. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Названа новая угроза для водителей при продаже машины

Они отвергают данную инициативу, считая, что это приведет к повышению давления и росту коррупции. Кроме того, отвлечение сотрудников ГИБДД от их прямых обязанностей снизит и контроль за дорожным движением, считают в автошколах. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева настаивают, что существующих полномочий полиции достаточно для надзора.

Напомним, что ранее МВД предложило внести соответствующие поправки в законы "О полиции" и "О безопасности дорожного движения". По мнению внутренних органов, дополнительные проверки помогут следить за недобросовестными автошколами, которые экономят на площадках и учебных классах, что снижает уровень подготовки будущих водителей. В полиции предложили проводить совместные проверки учебных заведений сотрудниками ГИБДД и Рособрнадзора.

Источник издания, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что участие работников ГИБДД не приведет к дополнительному давлению на автошколы — дорожный полицейский не сможет принимать никаких решений (к примеру, о лишении лицензии автошколы), а лишь укажет на нарушения сотруднику местного департамента или комитета образования. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Сопредседателя рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгений Литвин, в свою очередь, считает, что полиция не сможет проигнорировать позицию экспертов со стороны автошкол, и поправки должны быть доработаны с учетом высказанных мнений. Помимо этого, есть намерение создать официальный рейтинг автошкол, на который смогут ориентироваться и граждане при выборе места обучения вождению.