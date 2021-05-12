Российские автошколы выступают против новых проверок ГИБДД
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские автошколы хотят воспрепятствовать поправкам в законы, по которому ГИБДД сможет чаще проверять их. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Они отвергают данную инициативу, считая, что это приведет к повышению давления и росту коррупции. Кроме того, отвлечение сотрудников ГИБДД от их прямых обязанностей снизит и контроль за дорожным движением, считают в автошколах. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева настаивают, что существующих полномочий полиции достаточно для надзора.
Напомним, что ранее МВД предложило внести соответствующие поправки в законы "О полиции" и "О безопасности дорожного движения". По мнению внутренних органов, дополнительные проверки помогут следить за недобросовестными автошколами, которые экономят на площадках и учебных классах, что снижает уровень подготовки будущих водителей. В полиции предложили проводить совместные проверки учебных заведений сотрудниками ГИБДД и Рособрнадзора.
Источник издания, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что участие работников ГИБДД не приведет к дополнительному давлению на автошколы — дорожный полицейский не сможет принимать никаких решений (к примеру, о лишении лицензии автошколы), а лишь укажет на нарушения сотруднику местного департамента или комитета образования.
Сопредседателя рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгений Литвин, в свою очередь, считает, что полиция не сможет проигнорировать позицию экспертов со стороны автошкол, и поправки должны быть доработаны с учетом высказанных мнений. Помимо этого, есть намерение создать официальный рейтинг автошкол, на который смогут ориентироваться и граждане при выборе места обучения вождению.
https://1prime.ru/transport/20210512/833643331.html