МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

"Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.

Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение с РФ, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер РФ.

"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение", — сказала она.

"Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила Голикова.