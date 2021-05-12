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2021
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Голикова оценила перспективы открытия авиасообщения с новыми странами
Транспорт
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Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала... ПРАЙМ, 12.05.2021
открытие границ, пандемия, авиасообщение, татьяна голикова, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.
Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение с РФ, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер РФ.
"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение", — сказала она.
"Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила Голикова.