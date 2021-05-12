МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ФАС рекомендовала авиакомпаниям запастись керосином

"Субсидирование авиаперевозок, сейчас это 11,3 миллиарда рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть и как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", — сказал Мишустин, отвечая на вопрос о развитии Дальнего Востока от одного из депутатов Госдумы в ходе отчета о работе правительства за 2020 год.

Премьер-министр в январе подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек.

В марте замдиректора департамента экономики и проектов министерства транспорта РФ Владислав Грушников заявил, что министерство попросит правительство выделить дополнительные субсидии на полеты в различные регионы страны и ведет соответствующие консультации, поскольку эти дополнительные 5 миллиардов рублей уже выбраны.