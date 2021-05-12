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https://1prime.ru/transport/20210512/833647181.html
Власти планируют расширить субсидирование перелетов на Дальний Восток
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Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил премьер-министр РФ Михаил... ПРАЙМ, 12.05.2021
перелеты, авиаперелеты, субсидии, дальний восток, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ думает над тем, как расширить программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, это очень востребовано жителями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Субсидирование авиаперевозок, сейчас это 11,3 миллиарда рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть и как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", — сказал Мишустин, отвечая на вопрос о развитии Дальнего Востока от одного из депутатов Госдумы в ходе отчета о работе правительства за 2020 год.
Премьер-министр в январе подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек.
В марте замдиректора департамента экономики и проектов министерства транспорта РФ Владислав Грушников заявил, что министерство попросит правительство выделить дополнительные субсидии на полеты в различные регионы страны и ведет соответствующие консультации, поскольку эти дополнительные 5 миллиардов рублей уже выбраны.